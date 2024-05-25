Мубаракшина (Куручбаева) Дания Яббаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1944
Дата смерти25.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мубаракшин Дамир Шакирович
Рождение ребёнка
27.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мубаракшин Дамир Шакирович
Смерть
25.11.1989