Мубаракшина (Куручбаева) Дания Яббаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМубаракшина (Куручбаева) Дания Яббаровна

Мубаракшина (Куручбаева) Дания Яббаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1944

Дата смерти

25.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мубаракшин Дамир Шакирович

Место жительства
Неизвестно
Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Дамир Шакирович

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мубаракшин Дамир Шакирович

Новое Каширово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.11.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.