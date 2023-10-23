Жиделёва Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиделёва Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жиделёва Полина Павловна

Отец ребёнка: Жиделёв Павел Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиделёв Антон Павлович

Отец ребёнка: Жиделёв Павел Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиделёв Милаил Павлович

Отец ребёнка: Жиделёв Павел Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиделёв Павел Геннадьевич

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