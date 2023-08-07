Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Гурьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Гурьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Гурьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Гурьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1787