Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Гурьевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Гурьевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Гурьевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Гурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Гурьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1787
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