Панова Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Панов Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Вадим Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Вадим Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Вадим Владимирович

Смерть
Неизвестно
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