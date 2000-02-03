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Филатов Павел Алексеевич
Филатов Павел Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.2000
Пол
Мужской
Отец
Филатов Алексей Викторович
1973 г.р.
Мать
Филатова (Лысенко) Екатерина Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2000
Отец:
Филатов Алексей Викторович
Мать:
Филатова Екатерина Александровна
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