Теплов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теплов Павел Феодотович
Мать: Агрипина Теплова
Рождение ребёнка
17.02.1897
Дочь: Теплова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Теплова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
03.11.1898
Мать ребёнка: Теплова Мария Михайловна
Деревня Колюпаново, Жилевская волость, Серпуховский уезд, Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Теплова Мария Михайловна