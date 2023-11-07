Теплов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплов Павел Феодотович

Мать: Агрипина Теплова

Рождение ребёнка
17.02.1897

Дочь: Теплова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Теплова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.11.1898

Сын: Теплов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Теплова Мария Михайловна

Деревня Колюпаново, Жилевская волость, Серпуховский уезд, Московской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Теплова Мария Михайловна

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