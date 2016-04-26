Мишункина Клавдия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишункина Клавдия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

26.04.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: Гуляков Никита Петрович

Мать: Гулякова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
17.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишункин Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишункин Петр Афанасьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
26.04.2016
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