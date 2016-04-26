Мишункина Клавдия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти26.04.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Рождение ребёнка
17.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишункин Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишункин Петр Афанасьевич
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
26.04.2016