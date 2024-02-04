Бабайцев Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтарыков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Алтарыкова Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1950
Дочь: Пурышкина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Алтарыкова Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно