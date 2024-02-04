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Бабайцев Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабайцев Тимофей Андрианович

Мать: Бабайцева Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтарыков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Алтарыкова Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтарыкова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
31.10.1950

Дочь: Пурышкина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Алтарыкова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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