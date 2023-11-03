Тиунов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиунов Иван Алексеевич

Мать: Тиунова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тиунова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиунова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
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