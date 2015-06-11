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Катунцева Дарья Дмитриевна
Катунцева Дарья Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.2015
Пол
Женский
Отец
Катунцев Дмитрий Николаевич
1987 г.р.
Мать
Катунцева (Якушенко) Екатерина Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.2015
Отец:
Катунцев Дмитрий Николаевич
Мать:
Катунцева Екатерина Сергеевна
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