Лифанов Артём Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифанов Артём Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2016

Отец: не указан

Мать: Рящикова Марина Сергеевна

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