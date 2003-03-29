Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2003

Отец: не указан

Мать: Гисматулина Елена Васильевна

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