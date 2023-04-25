Юлдашев Улугбек Хаджиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.11.1994
Дочь: Юлдашева Шохида Улугбековна
Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева
Рождение ребёнка
14.12.1995
Сын: Юлдашев Хамза Улугбекович
Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева
Рождение ребёнка
14.07.1997
Сын: Юлдашев Темерлан Улугбекович
Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлдашева Паризод Улугбековна
Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева