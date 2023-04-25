Юлдашев Улугбек Хаджиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлдашев Улугбек Хаджиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1969

Отец: не указан

Мать: Юлдашева Шахадат Садыковна

Рождение ребёнка
12.11.1994

Дочь: Юлдашева Шохида Улугбековна

Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева

Рождение ребёнка
14.12.1995

Сын: Юлдашев Хамза Улугбекович

Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева

Рождение ребёнка
14.07.1997

Сын: Юлдашев Темерлан Улугбекович

Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлдашева Паризод Улугбековна

Мать ребёнка: Юлдашева Зульфия Мурадуллаева