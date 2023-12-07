Ярыгин Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1980
Дочь: Гришин Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Ярыгина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1982
Сын: Ярыгин Денис Юрьевич
Мать ребёнка: Ярыгина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина Ольга Ивановна