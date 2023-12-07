Ярыгин Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрыгин Юрий Васильевич

Ярыгин Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1980

Дочь: Гришин Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Ярыгина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1982

Сын: Ярыгин Денис Юрьевич

Мать ребёнка: Ярыгина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Ольга Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close