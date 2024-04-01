Даминов Фаткрахман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даминов Габдулсамат Мурзарахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатыха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фатыха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Урал
Мать ребёнка: Фатыха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыха
Смерть
Неизвестно