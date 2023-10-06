Кованько (Лесницкая) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти12.05.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1794
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1795
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1796
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1797
Сын: Кованько Николай Федорович
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Щелкан Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елисавета Федоровна
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1808
Сын: Кованько Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Блинова Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Воеводская Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько Даниил Федорович
Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1838