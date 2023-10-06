Кованько (Лесницкая) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Лесницкая) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

12.05.1838

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1794

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1795

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1796

Сын: Кованько Иван Федорович

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1797

Сын: Кованько Николай Федорович

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Богодухов, Харківська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Щелкан Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елисавета Федоровна

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кованько Федор Федорович

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1808

Сын: Кованько Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Блинова Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Воеводская Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько Даниил Федорович

Отец ребёнка: Кованько Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованько Федор Иванович

Смерть
12.05.1838
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