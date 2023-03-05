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(Соломахина) Анна
(Соломахина) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Соломахин Андрей Дмитриевич
1849 г.р.
Мать
Соломахина (Завражина) Анастасия Кузьминична
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Соломахин Андрей Дмитриевич
Мать:
Соломахина Анастасия Кузьминична
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