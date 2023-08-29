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Евланов Антон Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.2007

Дочь: Евланова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Евланова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
03.03.2009

Дочь: Евланова Таисия Антоновна

Мать ребёнка: Евланова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
19.02.2014

Дочь: Евланова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Евланова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евланова Татьяна Владимировна

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