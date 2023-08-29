Евланов Антон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.2007
Дочь: Евланова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Евланова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
03.03.2009
Дочь: Евланова Таисия Антоновна
Мать ребёнка: Евланова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
19.02.2014
Дочь: Евланова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Евланова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно