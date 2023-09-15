Селезнев Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1951

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: Селезнев Григорий Евменович

Мать: Селезнева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2003
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