Селезнев Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1951
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Рождение ребёнка
23.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2003