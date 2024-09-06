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Богданов Виктор Юрьевич

Место рождения

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955

Отец: Богданов Юрий Ефимович

Мать: Богданова (Лаврентьева) Валентина Михайловна

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.10.1974

Сын: Богданов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Богданова (Кистанова) Татьяна Борисовна

Тельма, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1977

Дочь: Переславцева (Богданова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Богданова (Кистанова) Татьяна Борисовна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

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