Богданов Виктор Юрьевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1955
Рождение ребёнка
19.10.1974
Сын: Богданов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Богданова (Кистанова) Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
06.05.1977
Дочь: Переславцева (Богданова) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Богданова (Кистанова) Татьяна Борисовна
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область