Мищенко Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищенко Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1951

Дата смерти

15.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1951

Отец: не указан

Мать: Мищенко Надежда Макаровка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.08.2021