Мищенко Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1951
Дата смерти15.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1951
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.08.2021