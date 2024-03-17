Алимурадов Магомедали Шахмурадович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асламбекова Совярханум Магомедалиевна
Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимурадов Ханкиши Магомедалиевич
Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алимурадов Алимурад Магомедалиевич
Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум
Рождение ребёнка
23.07.1948
Сын: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич
Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум
Рождение ребёнка
10.02.1958
Сын: Алимурадов Казбек Магомедалиевич
Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум
Смерть
Неизвестно