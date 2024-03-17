Алимурадов Магомедали Шахмурадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимурадов Магомедали Шахмурадович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асламбекова Совярханум Магомедалиевна

Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимурадов Ханкиши Магомедалиевич

Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимурадов Алимурад Магомедалиевич

Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум

Рождение ребёнка
23.07.1948

Сын: Алимурадов Шахмурад Магомедалиевич

Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум

Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Алимурадов Казбек Магомедалиевич

Мать ребёнка: Алимурадова Умукурсум

Смерть
Неизвестно

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