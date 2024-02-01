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Анастасия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

06.09.1895

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1892

Дочь: Ершова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)

Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Ершова Параскева Александровна

Отец ребёнка: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)

Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)

Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
06.09.1895
Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-192об-193 Отпевали 09.02.1895. Умерла в 26 лет от чахотки
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