Анастасия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти06.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1892
Дочь: Ершова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Ершова Параскева Александровна
Отец ребёнка: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)
Бракосочетание
Неизвестно
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
06.09.1895
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-192об-193 Отпевали 09.02.1895. Умерла в 26 лет от чахотки