Трубинский Прохор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
10.12.1937
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Год рождения 1877 Место рождения Могилевская губ., д. Галковичи Подданство гражданин СССР Национальность русский Работа телеграфист Место проживания г. Хабаровск Мера пресечения арестован Обстоятельст... Показать все
Смерть
Неизвестно