Трубинский Прохор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубинский Прохор Семёнович

Трубинский Прохор Семёнович

Место рождения

Галковичи, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Галковичи, Мстиславский район, Могилёвская область
Арест
10.12.1937
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Год рождения 1877 Место рождения Могилевская губ., д. Галковичи Подданство гражданин СССР Национальность русский Работа телеграфист Место проживания г. Хабаровск Мера пресечения арестован Обстоятельст... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close