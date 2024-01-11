Мазитов Тимирбай Минибаевич
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения20.03.1885
Дата смерти?.02.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1908
Дочь: Саима
Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1910
Россия
Рождение ребёнка
09.11.1912
Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна
Ишлы,Башкирская АССР, РСФСР
Рождение ребёнка
01.05.1915
Сын: Мазитов Талгат
Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.12.1917
Сын: Мазитов Рафат
Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна
Ишлы, Башкортостан, Россия
Смерть
?.02.1925
Ишлы, Башкортостан, Россия