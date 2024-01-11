Мазитов Тимирбай Минибаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитов Тимирбай Минибаевич

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

20.03.1885

Дата смерти

?.02.1925

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885

Отец: Мазитов Миннибай Мухаметшивич

Мать: Мазитов Минзифа Гизатулловна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.02.1908

Дочь: Саима

Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1910

Жена: Мазитова Туташ Мирсаяновна

Россия
Рождение ребёнка
09.11.1912

Сын: Мазитов Фуат Тимербаевич

Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна

Ишлы,Башкирская АССР, РСФСР
Рождение ребёнка
01.05.1915

Сын: Мазитов Талгат

Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.12.1917

Сын: Мазитов Рафат

Мать ребёнка: Мазитова Туташ Мирсаяновна

Ишлы, Башкортостан, Россия
Смерть
?.02.1925
Ишлы, Башкортостан, Россия
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