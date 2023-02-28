Буйвидс Янис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйвидс Янис

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Место рождения

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Около 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
17.02.1857

Жена: Буйвидс Лавизе

Šauļu luterāņu baznīca
Рождение ребёнка
09.09.1859

Сын: Буйвидс Кристапс

Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
24.09.1861

Сын: Буйвидс Микелис

Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
17.08.1870

Сын: Буйвидс Замелс

Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
02.04.1872

Дочь: Аннлизе

Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Рождение ребёнка
02.02.1875

Сын: Буйвидс Фрицис

Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе

Укри, Ukru pagasts, Dobeles novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1900
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