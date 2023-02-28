Буйвидс Янис
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1857
Жена: Буйвидс Лавизе
Šauļu luterāņu baznīca
Рождение ребёнка
09.09.1859
Сын: Буйвидс Кристапс
Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе
Рождение ребёнка
24.09.1861
Сын: Буйвидс Микелис
Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе
Рождение ребёнка
17.08.1870
Сын: Буйвидс Замелс
Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе
Рождение ребёнка
02.04.1872
Дочь: Аннлизе
Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе
Рождение ребёнка
02.02.1875
Сын: Буйвидс Фрицис
Мать ребёнка: Буйвидс Лавизе
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1900