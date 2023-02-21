Шипицын Прокопий Потапович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Прокопьевна
Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шипицын Кузьма Прокопьевич
Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно