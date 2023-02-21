Шипицын Прокопий Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Прокопий Потапович

Шипицын Прокопий Потапович

avatar

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шипицын Потап Гаврилович

Мать: Шипицына Ирина Андроновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Прокопьевна

Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Кузьма Прокопьевич

Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Прокопьевна

Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Шипицына Василиса Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close