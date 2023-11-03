Соловьёв Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1940

Сын: Соловьев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Рудакова Ирина Ивановна

Красноярово, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1942
Россия, Амурская область.
Причина смерти: Туберкулез
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