Соловьёв Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1940
Сын: Соловьев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Рудакова Ирина Ивановна
Красноярово, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1942
Россия, Амурская область.
Причина смерти: Туберкулез