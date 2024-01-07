Пузыня Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.

Дочь: Пузыня Александра Сидоровна

Отец ребёнка: Пузыня Сидор Алексеевич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.

Сын: Пузыня Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Пузыня Сидор Алексеевич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузыня Сидор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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