Пузыня Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1911 ст.
Дочь: Пузыня Александра Сидоровна
Отец ребёнка: Пузыня Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Сидор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно