Зверев Меркурий Петрович
Место рожденияс. Старая Башкарка
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Зверев Пётр Яковлевич
Мать: Зверева Таисья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зверева) Анна Меркурьевна
Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Василий Меркурьевич
Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зверева Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1890
Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно