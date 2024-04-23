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Зверев Меркурий Петрович

Место рождения

с. Старая Башкарка

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Зверев Пётр Яковлевич

Мать: Зверева Таисья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Потап Меркульевич

Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зверева) Анна Меркурьевна

Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Василий Меркурьевич

Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Федор Меркульевич

Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.10.1890

Сын: Зверев Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Зверева Васса Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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