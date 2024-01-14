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Кувшинов Козма Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1817 и 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818 ст.

Отец: Кувшинов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1861 ст.

Дочь: Анисья Козьмина

Мать ребёнка: Кувшинова Татьяна Иванова

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.11.1862

Жена: Кувшинова (зайцева) Матрена Гаврилова

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Адрианопольского отряда казаки: Илья Никитин Кувшинов Тимофей Стефанов Стародубцев По невесте: Адрианопольского отряда казаки: Дмитрий Гаврилов Мальцев Павел Гаврилов Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшинов Павел Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кувшинова Татьяна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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