Кувшинов Козма Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1817 и 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1818 ст.
Отец: Кувшинов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1861 ст.
Дочь: Анисья Козьмина
Мать ребёнка: Кувшинова Татьяна Иванова
Бракосочетание
04.11.1862
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители по жениху: Адрианопольского отряда казаки: Илья Никитин Кувшинов Тимофей Стефанов Стародубцев По невесте: Адрианопольского отряда казаки: Дмитрий Гаврилов Мальцев Павел Гаврилов Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно