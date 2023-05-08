Головкина (Теленова) Ксения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Теленова) Ксения Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Головкин Федор Акимович

Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.06.1924

Сын: Головкин Михаил Акимович

Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Головкин Сергей Акимович

Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Василий Акимович

Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Аким Диомидович

Смерть
Неизвестно
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область