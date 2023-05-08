Головкина (Теленова) Ксения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1913
Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович
Рождение ребёнка
15.06.1924
Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Василий Акимович
Отец ребёнка: Головкин Аким Диомидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно