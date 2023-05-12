Назаренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Назаренко Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдук Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Назаренко Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеренко Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Назаренко Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Мелания

Смерть
Неизвестно