Назаренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Назаренко Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдук Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Назаренко Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Назаренко Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Мелания
Смерть
Неизвестно