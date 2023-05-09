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Галкин Александр Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Галкин Савелий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1833

Сын: Галкин Егор Александрович

Мать ребёнка: Галкина Арина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Арина Никитична

Смерть
Неизвестно