Галкин Александр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Галкин Савелий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Сын: Галкин Егор Александрович
Мать ребёнка: Галкина Арина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галкина Арина Никитична
Смерть
Неизвестно