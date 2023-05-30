Завоченко (Вирт) Мария Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1883
Дата смерти07.03.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1883
Отец: Вирт Валентин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1911
Сын: Завоченко Раваел Иванович
Отец ребёнка: Завоченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.08.1915
Отец ребёнка: Завоченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1922
Дочь: Шрейдер Цицилия Ивановна
Отец ребёнка: Завоченко Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Костанайская обл, Федоровский р-н, п. Владыкинка
Смерть
07.03.1975
Казахстан, Костанайская обл, Федоровский р-н, п. Владыкинка