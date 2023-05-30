Завоченко (Вирт) Мария Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завоченко (Вирт) Мария Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1883

Дата смерти

07.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1883

Отец: Вирт Валентин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1911

Сын: Завоченко Раваел Иванович

Отец ребёнка: Завоченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.08.1915

Сын: Завоченко Петр Иванович

Отец ребёнка: Завоченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1922

Дочь: Шрейдер Цицилия Ивановна

Отец ребёнка: Завоченко Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Казахстан, Костанайская обл, Федоровский р-н, п. Владыкинка
Смерть
07.03.1975
Казахстан, Костанайская обл, Федоровский р-н, п. Владыкинка