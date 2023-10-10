Кулемина (Ширяева) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемина (Ширяева) Любовь Владимировна

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Место рождения

Перевозное, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1964

Отец: Ширяев Владимир Иванович

Мать: Глазырина Агафья Ивановна

Перевозное, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулемин Владимир Борисович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.04.1989

Дочь: Сперанская Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Кулемин Владимир Борисович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулемин Владимир Борисович

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