Кулемина (Ширяева) Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.11.1964
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1964
Рождение ребёнка
05.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулемин Владимир Борисович
Рождение ребёнка
29.04.1989
Дочь: Сперанская Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Кулемин Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно