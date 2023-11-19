Каримуллин Зиннатулла Каримулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримуллин Зиннатулла Каримулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Идиатуллов Карим Идиятулович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаттуллина Магуза Зиннатулловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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