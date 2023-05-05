Загородникова Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Загородников Сергей Борисович
Отец ребёнка: Загородников Борис Григорьквич
Рождение ребёнка
27.08.1974
Сын: Загородников Максим Борисович
Отец ребёнка: Загородников Борис Григорьквич
Бракосочетание
Неизвестно