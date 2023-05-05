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Загородникова Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1945

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Загородников Сергей Борисович

Отец ребёнка: Загородников Борис Григорьквич

Рождение ребёнка
27.08.1974

Сын: Загородников Максим Борисович

Отец ребёнка: Загородников Борис Григорьквич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородников Борис Григорьквич