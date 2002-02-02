Солодовников (Сидорова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1925
Дата смерти02.02.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
Отец: Сидоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1945
Сын: Солодовников Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1948
Сын: Солодовников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович
Рождение ребёнка
20.12.1949
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович
Азербайджан
Рождение ребёнка
08.09.1959
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2002
Похороны
Неизвестно
Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край