Солодовников (Сидорова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Сидорова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

02.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: Сидоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1945

Сын: Солодовников Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
12.02.1948

Сын: Солодовников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.12.1949

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович

Азербайджан
Рождение ребёнка
08.09.1959

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Солодовников Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Алексей Павлович

Смерть
02.02.2002
Похороны
Неизвестно
Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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