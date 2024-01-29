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Жердев Андрей Семенович

Место рождения

село Клекотово, Клетововско-Петрушинская волость, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

село Клекотово, Клетововско-Петрушинская волость, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
28.10.1912 ст.

Жена: Жердева Евдокия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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