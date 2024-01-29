Жердев Андрей Семенович
Место рождениясело Клекотово, Клетововско-Петрушинская волость, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
село Клекотово, Клетововско-Петрушинская волость, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
28.10.1912 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно