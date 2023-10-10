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Малышева Анна Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
До 1850

Муж: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехал в С.Петербургв период 1847-1849 гг.
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.

Сын: Малышев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.

Дочь: Портнова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.

Сын: Малышев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещен в церкви СВМ Екатерины Имп.Академии Художеств.
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.

Сын: Малышев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещен в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Рождение ребёнка
15.11.1862 ст.

Сын: Малышев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещен в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.

Дочь: Малышева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещена в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Смерть
Неизвестно
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