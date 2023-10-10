Малышева Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1850
Переехал в С.Петербургв период 1847-1849 гг.
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Крещение в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.
Дочь: Портнова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Крещение в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
12.10.1856 ст.
Сын: Малышев Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Крещен в церкви СВМ Екатерины Имп.Академии Художеств.
Рождение ребёнка
09.02.1859 ст.
Сын: Малышев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Крещен в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств.
Рождение ребёнка
15.11.1862 ст.
Сын: Малышев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Крещен в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Рождение ребёнка
13.03.1868 ст.
Дочь: Малышева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Михайлович
Крещена в церкви СВМ Екатерины Имп. Академии Художеств
Смерть
Неизвестно