Шохина Агафья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шохин Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич
Рождение ребёнка
01.12.1850
Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич
Рождение ребёнка
25.02.1853
Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шохина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно