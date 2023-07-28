Шохина Агафья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШохина Агафья Егоровна

Шохина Агафья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шохин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шохин Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Шохин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.02.1853

Сын: Шохин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шохина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шохин Василий Никитич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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