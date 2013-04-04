Билялов Ряшид
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1945
Дата смерти04.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1945
Отец: Бедретдинов Билял
Мать: Бедретдинова Бибисара
Рождение ребёнка
30.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
27.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
19.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Уразовка
Смерть
04.04.2013
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
?.04.2013
Жена: скрыто настройками приватности