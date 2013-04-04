Билялов Ряшид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билялов Ряшид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1945

Дата смерти

04.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1945

Отец: Бедретдинов Билял

Мать: Бедретдинова Бибисара

Рождение ребёнка
30.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
27.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
19.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Уразовка
Смерть
04.04.2013
д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Бракосочетание
?.04.2013

Жена: скрыто настройками приватности

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