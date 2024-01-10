Манаев Сайфулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Сайфулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Манаев Гаяз

Мать ребёнка: Манаева Ркыя Гатиятуловна

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева Ркыя Гатиятуловна

Место жительства
Неизвестно
СССР, Волховстрой
Смерть
Неизвестно
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