Манаев Сайфулович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Манаев Гаяз
Мать ребёнка: Манаева Ркыя Гатиятуловна
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
СССР, Волховстрой
Смерть
Неизвестно