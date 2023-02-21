Хорошкин Иван Патрикеевич
Место рожденияКазахстан, Уральск
Дата рождения08.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Уральск
Рождение ребёнка
09.01.1950
Дочь: Горбачева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Хорошкина Любовь Петровна
Маршальское, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Прейли, Preiļu novads