Хорошкин Иван Патрикеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошкин Иван Патрикеевич

Хорошкин Иван Патрикеевич

avatar

Место рождения

Казахстан, Уральск

Дата рождения

08.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Уральск
Рождение ребёнка
09.01.1950

Дочь: Горбачева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Хорошкина Любовь Петровна

Маршальское, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошкина Любовь Петровна

Смерть
Неизвестно
Прейли, Preiļu novads
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close