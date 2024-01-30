Федотов Константин Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Константин Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1987

Отец: не указан

Мать: Диланова Галина Николаевна

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