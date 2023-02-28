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Ильин Сергей Иванович

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Место рождения

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.09.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.01.1898

Жена: Ильина Настасья Ивановна

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Ильин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Ильина Настасья Ивановна

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина Настасья Ивановна

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1916 ст.

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина Настасья Ивановна

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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