Ильин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1898
Жена: Ильина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1903
Сын: Ильин Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Ильина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1916 ст.
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно