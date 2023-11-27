Мальцев Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Мальцев Максим Кузьмич

Мать: Мальцева Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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