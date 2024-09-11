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Апарин Яков Сергеевич

Место рождения

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.10.1911 ст.

Дата смерти

30.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911 ст.

Отец: Апарин Сергей Абрамович

Мать: Пелагея Николаевна

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1934

Жена: Апарина (Жукова) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
13.01.1937

Дочь: Апарина Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Апарина (Жукова) Евдокия Егоровна

Китово, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
30.03.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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