Апарин Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1911 ст.
Дата смерти30.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911 ст.
Отец: Апарин Сергей Абрамович
Мать: Пелагея Николаевна
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
13.01.1937
Дочь: Апарина Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Апарина (Жукова) Евдокия Егоровна
Смерть
30.03.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область