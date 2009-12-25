Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

25.12.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

1956 г.р.
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1966 г.р.

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Жемков Никифор Константинович

Мать: Жемкова (Арефьева) Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
26.11.1956

Дочь: Романова (Ярцева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
19.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
10.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.08.1966

Сын: Ярцев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович

Смерть
25.12.2009

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