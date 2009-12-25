Ярцева (Жемкова) Вера Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти25.12.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1956
Дочь: Романова (Ярцева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1959
Рождение ребёнка
19.10.1960
Рождение ребёнка
10.02.1963
Рождение ребёнка
27.08.1966
Отец ребёнка: Ярцев Николай Федорович
Смерть
25.12.2009